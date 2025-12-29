Sicilia, saldi al via (ufficialmente) il 3 gennaio

Saldi al via dal 3 gennaio in Sicilia. Lo annuncia Confcommercio che snocciola anche i dati sui consumi, rispetto al 2024, che mostrano un incremento dell’1,9%. La spesa media per i regali si è tuttavia attestata su cifre più contenute, tra i 190 e i 200 euro, segno di una gestione più oculata del budget familiare, complice l’effetto dei rincari. Tra i protagonisti degli acquisti natalizi, a livello regionale, si segnalano i prodotti enogastronomici (18,5%), gli articoli per la cura della persona (14,1%), seguiti da abbigliamento e calzature (12,2%), elettronica, abbonamenti streaming e gioielli.

Se l’avvio ufficiale degli sconti non avverrà dunque prima di sabato prossimo, non è raro, in molti negozi, trovare diversi capi già scontati. Ma attenzione: perché la fregatura (sia in questo periodo che anche dopo il 3 gennaio) è sempre dietro l’angolo. Insomma, fiducia sì, ma senza mai farsi incantare da facili affari.

Il 64% dei consumatori ha scelto inoltre di fare acquisti nei negozi di prossimità, segno che l’esperienza diretta resta fondamentale. Insomma, il contatto umano e la fiducia nel commercio locale rimangono ancora pilastri importanti.