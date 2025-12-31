Capodanno 2026 in Sicilia: concerti e dj set nelle piazze principali

La Sicilia si prepara a vivere una notte di San Silvestro all’insegna della musica, con concerti ed eventi che accompagneranno l’arrivo del 2026 nelle principali città dell’Isola.

A Catania, in piazza Duomo, è in programma una lunga serata musicale a partire dalle 20.30, condotta da Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito. Tra le esibizioni in programma, Delia, giovane voce catanese rivelazione di X Factor, Marina Rei, Zapato, Kaballà con le sonorità siculo-mediterranee e I Beddi con il folk contemporaneo, i Color Indaco e, a chiudere la serata, Ghali, tra i protagonisti della scena urban italiana. La serata sarà animata anche dal dj set di Radio Studio Centrale con le selezioni di Alex Spagnuolo e Giovanni Nicastro e potrà essere seguita tramite maxi schermo anche da piazza Università.

Nel Catanese, a Maletto, concerto di Francesco Gabbani in piazza IV Novembre a partire dalle 23.

A Palermo, in piazza Ruggero Settimo, si parte alle 21 con la conduzione di Marco e Raf e il dj set di Radio Kiss Kiss. Alle 22.30 sarà la volta di Arisa, che proporrà un repertorio dai grandi successi sanremesi alle hit più recenti. Alla mezzanotte il brindisi ufficiale darà il benvenuto al 2026, seguito dal concerto dei The Kolors e dallo spettacolo finale “I 40 che ballano 90”, dedicato alla musica dance anni ’90.

A Siracusa, in piazza Duomo, a salutare il nuovo anno sarà Irene Grandi, protagonista di un concerto a cielo aperto.

Ad Augusta, in piazza Castello, alle 22.30 si esibirà Francesco Renga.

Ad Agrigento, in piazza Marconi, la serata musicale vedrà sul palco Noemi, mentre a intrattenere il pubblico prima del concerto sarà la giovane band agrigentina Dixit, vincitrice del Cantagiro 2025. Dopo l’esibizione di Noemi, il dj set anni ’90 di Radio Time accompagnerà la festa fino all’alba.

A Messina, piazza Duomo ospiterà il grande party con Radio Time 90, dedicato alla musica anni ’90 e non solo, mentre a Ragusa, in piazza San Giovanni, il concerto inizierà alle 22 con il dj guest star Jessie Diamond e i dj resident Paolo Distefano, Massimo Criscione, Lady Stardel e Vincenzo Allibrio.

Le principali piazze dell’Isola si preparano così a festeggiare l’arrivo del 2026 con musica dal vivo, dj set e spettacoli per tutti i gusti, dalle hit italiane più famose alle sonorità anni ’90.