Ciclone Harry, Gruppo Radenza anticipa 100mila euro per la Sicilia

Coop Gruppo Radenza, insieme all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, nell’ambito dell’iniziativa lanciata la settimana scorsa “la Sicilia si rialza. Insieme” ha deciso di anticipare immediatamente 100.000 euro per sostenere i territori siciliani duramente colpiti dal ciclone Harry. Una scelta, che precede e prescinde dall’esito finale della raccolta solidale già avviata nei punti vendita Coop e che sta procedendo a gonfie vele con la campagna e che ha un obiettivo chiaro: rendere subito disponibili le risorse, accelerando gli interventi là dove l’emergenza rischia di trasformarsi in abbandono.

Fondi subito disponibili: come accedere

Le risorse anticipate, già nella piena disponibilità operativa, sono destinate agli Enti del Terzo Settore che operano nei territori colpiti e che possono presentare richiesta entro domenica 15 febbraio, per un contributo massimo di 10.000 euro.

Sono previste due linee di intervento:

una disponibilità “a sportello” per rispondere a richieste urgenti di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite;

una call dedicata agli enti che, a causa dei danni subiti, rischiano di non poter proseguire la propria attività istituzionale.

Le domande dovranno essere inviate via mail all’indirizzo [email protected]. Sarà il Consiglio direttivo dell’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli ad approfondire le istanze pervenute e a deliberare la distribuzione delle risorse. Eventuali richieste successive al 15 febbraio saranno valutate esclusivamente in presenza di fondi residui. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili su www.coopgrupporadenza.it.

Un sostegno al cuore del welfare territoriale

Lo spirito dell’iniziativa è dichiarato e non equivoco: sostenere quel privato sociale – associazioni, cooperative sociali , enti benefici – che rappresenta una colonna portante del welfare locale e che, proprio nei momenti di crisi, rischia di essere messo in ginocchio.

«Il Terzo Settore è spesso la prima linea silenziosa nelle emergenze – quella che arriva prima e resta più a lungo – ed è nostro dovere evitare che venga lasciato solo», è il messaggio che traspare da un’operazione pensata non come gesto simbolico, ma come strumento concreto di resilienza sociale.

La campagna solidale continua

L’anticipo dei 100.000 euro rafforza la campagna “La Sicilia si rialza. Insieme”, lanciata da Coop Gruppo Radenza nelle ore immediatamente successive al ciclone.

Il 5% delle vendite di prodotti a marchio Coop acquistati dai possessori di Coop Card dal 26 gennaio al 28 febbraio sarà destinato ad iniziative e progetti di supporto, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal ciclone Harry promossi da istituzioni ed organizzazioni individuati dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, l’organizzazione alla quale aderiscono le oltre 250.000 persone che hanno sottoscritto la Coop Card. Per poter lanciare le due iniziative rivolte agli Enti deI Terzo Settore, i promotori hanno deciso di mettere a disposizione la cifra di 100.000 euro già prima di conoscere l’esatto ammontare del 5% destinato all’iniziativa “La Sicilia si rialza. Insieme”.

Al termine della campagna, verrà effettuato il resoconto complessivo delle somme raccolte e si procederà alla messa a disposizione delle ulteriori risorse.

Una responsabilità che diventa scelta

«Fare impresa non è un concetto puramente economico – ha dichiarato Danilo Radenza, amministratore delegato del Gruppo Radenza e Master Coop Alleanza 3.0 in Sicilia – ma una pratica che vive nelle scelte concrete di ogni giorno verso il proprio territorio. Coop, per sua natura, è una comunità nella quale anche i cittadini possono partecipare attivamente ed essere protagonisti delle scelte».