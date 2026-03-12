Tornano le giornate Fai. A Comiso apre il castello Naselli d’Aragona

Tornano anche in Sicilia le Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. L’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apre al pubblico luoghi storici e culturali spesso inaccessibili, con visite a contributo libero per sostenere la tutela del patrimonio.

In provincia di Ragusa l’appuntamento principale sarà a Comiso, con l’apertura straordinaria del Castello Naselli d’Aragona. Il complesso, da sempre di proprietà privata, sarà visitabile grazie ai volontari della delegazione FAI di Ragusa. I visitatori potranno scoprire il mastio, la torre ottagonale e gli ambienti storici del castello, tra racconti, leggende e vicende legate alla storia del territorio.

In tutta la Sicilia saranno 65 i luoghi visitabili, grazie all’impegno dei volontari FAI, degli studenti “Apprendisti Ciceroni” e delle istituzioni locali. Tra le aperture più attese figurano Porta Nuova e la Real Scuderia di Palazzo dei Normanni a Palermo, il Criptoportico del Giardino Bellini a Catania, il Monastero benedettino di San Placido Calonerò a Messina e l’Idroscalo con i Capannoni Nervi a Marsala.

Le Giornate FAI rappresentano uno dei più importanti eventi nazionali dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e un’occasione per riscoprire luoghi spesso poco conosciuti, contribuendo allo stesso tempo ai progetti di tutela e restauro promossi dalla fondazione.