Amministrative: tutti i comuni siciliani chiamati al voto a fine maggio

I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

In provincia di Ragusa, l’unico comune che è chiamato al voto è Ispica.

In Sicilia i comuni in cui si rinnova sindaco e consiglio comunale sono 71. Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale. I capoluoghi in cui si andrà alle urne sono Agrigento, Enna e Messina.