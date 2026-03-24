Fua Ragusa: oltre 52 milioni di euro per sei comuni iblei

Palazzo d’Orléans, a Palermo, è stato teatro della firma dell’Accordo di Programma tra la FUA Ragusa – composta dai Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Giarratana, Santa Croce Camerina e Vittoria – e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’accordo rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo del territorio ibleo, con il finanziamento di oltre 50 progetti per un importo complessivo superiore ai 50 milioni di euro.

Si tratta di opere fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle città, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla qualità degli spazi urbani e al miglioramento dei servizi per i cittadini.

La Fua Ragusa si conferma tra le prime realtà in Sicilia a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, evidenziando una forte capacità di programmazione e cooperazione istituzionale.