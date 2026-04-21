Un’ondata di energia, spiritualità e grande musica ha travolto lo scorso fine settimana l’Auditorium Agnelli del Lingotto di Torino. Domenica 19 aprile, la prestigiosa location ha fatto da cornice al Sunshine Gospel MASS Choir, uno degli eventi gospel più imponenti d’Europa, capace di regalare al pubblico oltre due ore di spettacolo intenso ed emozionante.

Sul palco, ben 400 coristi hanno dato vita a una performance travolgente, attraversando la tradizione degli spiritual fino alle sonorità contemporanee soul e funky. Tra loro, anche una significativa presenza siciliana: il Modica Gospel Academy, guidato dal Maestro Giorgio Rizza, protagonista di un’esperienza artistica e formativa di livello internazionale.

La partecipazione del gruppo modicano ha confermato la qualità e la maturità raggiunta dalla formazione, perfettamente integrata in un contesto d’eccellenza che ha riunito alcune delle migliori realtà gospel a livello mondiale.

A dirigere l’imponente coro, il Sunshine Gospel Choir, reduce dal successo alla Royal Albert Hall di Londra come miglior coro d’Europa. Sotto la guida del Maestro Alex Negro, affiancato da Rosanna Russo e Joe Nicolosi, il concerto ha visto esibirsi cinque grandi interpreti statunitensi: Monique Atkins, Maryta Fields – vincitrice dell’Apollo Theatre di New York – Pastor “Busta” Fields, Rodney Bradley e Minister Craig Hayes, soprannominato “The Professor”. Ad accompagnarli, una band di altissimo livello che ha sostenuto l’intera performance con un sound impeccabile. Tra i presenti anche Alessandro Pozzetto, direttore della Nazionale Italiana Gospel.

“Un’immersione totale nella vera essenza del Gospel – ha commentato il Maestro Rizza – fatta di sinergia, condivisione e gioia autentica. Prima il cuore e l’anima, poi il canto. Un’esperienza che intendiamo ripetere ogni anno. Siamo entrati a pieno titolo nel circuito del grande Gospel”.

L’evento ha avuto anche una forte valenza solidale: parte del ricavato è stata devoluta all’A.N.D.O.S. Comitato di Torino, che celebra quest’anno 15 anni di attività. I fondi raccolti contribuiranno all’acquisto di un ecografo digitale di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale, destinato al progetto Prevenzione Serena, come sottolineato dalla presidente Fulvia Pedani.

Un fine settimana che resterà impresso nella memoria dei partecipanti, non solo per la qualità artistica, ma anche per il valore umano e sociale dell’iniziativa, capace di unire simbolicamente Piemonte e Sicilia nel segno della musica e della solidarietà.