Amministrative Ispica, presentati i 5 candidati a sindaco e le liste

Si entra nel vivo della campagna elettorale per le Amministrative di Ispica, dove sono stati ufficialmente presentati candidati a sindaco, liste a loro sostegno e aspiranti consiglieri comunali.

Il candidato sindaco Angelo Galifi è sostenuto da tre liste Grande Sicilia-Popolari e Autonomisti, Galifi Sindaco e Forza Italia. Gli assessori designati per il primo turno sono l’uscente sindaco on. Innocenzo Leontini, la consigliera comunale uscente Matilde Sessa, Valentina Lombardo, coordinatrice cittadina di Forza Italia e il pediatra Francesco Gambuzza, in rappresentanza della società civile.

A guidare la coalizione composta da Controcorrente, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra è Serafino Arena. Il candidato sindaco ha già indicato la propria squadra di assessori designati: Antonello Calvo, Antonino Raucea e Delia Murè.

Tonino Cafisi è sostenuto da Noi Moderati, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Cafisi Sindaco. Anche in questo caso è stata resa nota la squadra degli assessori designati: Francesco Amodeo, Paola Tonaca, Marco Santoro e Laura Bellio.

Quarto candidato in campo è Paolo Monaca, sostenuto da Sud Chiama Nord, Partito Democratico e dalla lista Difendiamo Ispica da Iblea Acque. Per lui, una squadra di assessori designati composta da Alessandro Salvatore Ferrara, già sovrintendente ai Beni culturali di Ragusa, Marilyn Denaro, Vincenzo Gianì e Alessandro Cimino.

Per il candidato sindaco Pierenzo Muraglie ci sono 3 liste civiche: Muraglie Sindaco, Pensiamo Ispica e Libera e Forte. Contestualmente sono stati indicati i tre assessori designati. Sono Mattia Moltisanti, Salvatore Milana e Sonia Calabrese.

Parallelamente alla corsa per la carica di primo cittadino, sono state presentate anche le liste dei candidati al Consiglio comunale, che rappresentano l’ossatura politica delle diverse coalizioni e saranno determinanti per la futura governabilità dell’ente.

Con la presentazione delle liste entra così nel vivo la sfida elettorale a Ispica, tra programmi, alleanze e strategie che accompagneranno la città fino al voto.