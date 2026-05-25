A Ispica verso il ballottaggio tra Muraglie e Arena?

A Ispica si andrebbe verso il ballottaggio tra Muraglie e Arena. In serata, con i risultati ufficiali che sono arrivati piuttosto lentamente, sarebbero il candidato sostenuto da Libera e Forte, Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco e Pensiamo Ispica e quello sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente, a doversela vedere nel testa a testa che si terrà tra 15 giorni.

Da definire le alleanze, soprattutto quella che vedrebbe, a questo punto, proprio il candidato del Pd, insieme a Sud chiama Nord, Paolo Monaca, che sarebbe arrivato poco dietro Arena. Ma peserà certamente anche il voto del centrodestra, con i candidati Angelo Galifi, sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia, Popolari e Autonomisti e dalla lista civica Ispica 2026 Angelo Galifi Sindaco e Tonino Cafisi, supportato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Cafisi Sindaco.

Domani sarà il tempo delle riflessioni politiche e delle prese di posizione. Poi servirà qualche altro giorno per le eventuali alleanze e per gli eventuali apparentamenti. Certo è che per conoscere il nuovo sindaco di Ispica servirà aspettare ancora due settimane.