Marina di Ragusa-Malta, nasce l’Alleanza Mediterranea del Turismo

Operatori turistici, tour operator, albergatori, rappresentanti delle strutture ricettive, agenzie di viaggio, associazioni di categoria e protagonisti della filiera dell’accoglienza, Ragusa e Malta, hanno partecipato ieri all’incontro promosso dal consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro a bordo del Ragusa Express, il collegamento marittimo che unisce Marina di Ragusa e Malta.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di avviare un percorso condiviso che porti alla costituzione di una cabina di regia permanente tra operatori pubblici e privati, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità offerte dall’asse turistico Marina di Ragusa-Malta.

“Le grandi opportunità non arrivano per caso, nascono dalla visione di fare sistema – ha dichiarato il consigliere comunale Gaetano Mauro – È un segnale importante che dimostra quanto il territorio creda nella necessità di costruire alleanze strategiche e progetti condivisi”.

Mauro ha sottolineato come il vero obiettivo sia quello di superare la frammentazione dell’offerta e costruire una destinazione integrata capace di accompagnare il visitatore lungo tutta la sua esperienza di viaggio.

L’incontro ha consentito di avviare un confronto operativo su turismo organizzato, incoming internazionale, destagionalizzazione, promozione congiunta, pacchetti integrati Sicilia-Malta, congressualità e attrazione di investimenti.