Caretta caretta: il primo nido è a Punta Braccetto

Si apre, con l’individuazione del primo nido a Punta Braccetto, la stagione della nidificazione delle Caretta caretta in provincia di Ragusa. A darne notizia è Oleana Prato del WWF, con un post su facebook: “Torno in Sicilia con una bella notizia: poco prima di imbarcarmi, vengo contattata da Alessia e Salvatore Liali, che notano le tracce tipiche d’escursione e nidificazione delle nostre monelle. Così, contattata la CP di Pozzallo e coinvolgendo il Camping Baia dei Coralli, fanno transennare l’area, assieme all’operatrice Laura Paderni La provincia Ragusana registra il suo primo nido della stagione”.

La nidificazione della Caretta caretta in Italia avviene principalmente tra maggio e agosto, con oltre 400 nidi censiti lungo le coste di Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. La femmina depone circa 100 uova nella sabbia, che si schiudono dopo un periodo di incubazione variabile tra 45 e 70 giorni.