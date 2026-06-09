Il 28 giugno il cielo di Noto si colorerà del Tricolore. Un evento straordinario che porterà nella città barocca le Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Lo ha annunciato il sindaco di Noto, Corrado Figura, specificando che si tratterà dell’unico evento in Sicilia. Un appuntamento esclusivo, dunque, che accenderà i riflettori nazionali non solo su Noto ma anche sull’intero sud-est siciliano.
L’evento, che prenderà il via alle ore 15,00 al lido di Noto, sarà presentato venerdì a Palazzo Ducezio, alla presenza dei vertici dell’Aeronautica Militare ed al Presidente dell’Aeroclub d’Italia.