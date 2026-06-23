Sicilia laboratorio mondiale: IA rivoluziona terremoti e vulcani

La Sicilia si conferma punto di riferimento internazionale per la ricerca sulle scienze della Terra e sulle nuove tecnologie applicate alla prevenzione dei rischi naturali. A Scicli, si è svolta la conferenza ML4SEG 2026 – Machine Learning for Solid Earth Geosciences and Earthquake Physics, dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nello studio di terremoti, vulcani e dinamiche del pianeta.

L’evento ha riunito circa 70 ricercatori provenienti da tutto il mondo, esperti di sismologia, vulcanologia, geofisica, modellistica numerica e data science. Al centro del confronto le applicazioni più avanzate dell’IA, dal deep learning ai modelli fisici guidati dai dati, fino ai digital twins della Terra e alle reti neurali per l’analisi dei fenomeni naturali.

La conferenza è stata organizzata da un network internazionale che comprende l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo), il Los Alamos National Laboratory, le università di Roma “La Sapienza”, Catania e Perugia, insieme all’École normale supérieure – PSL. Un’alleanza scientifica che ha fatto della Sicilia un punto di incontro strategico per la comunità globale.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento dei cataloghi sismici, all’analisi automatica dei segnali geofisici, allo studio delle faglie e dei cicli sismici, oltre allo sviluppo di sistemi di early warning sempre più precisi. Ampio spazio anche al monitoraggio dei fenomeni vulcanici e degli eventi meteo-marini estremi, con l’obiettivo di costruire modelli predittivi più affidabili.

Un capitolo centrale del confronto riguarda l’impatto concreto di queste tecnologie nella mitigazione del rischio. L’integrazione tra reti di monitoraggio e intelligenza artificiale consente infatti di individuare più rapidamente segnali anomali, migliorare la tempestività degli allarmi e supportare le decisioni delle strutture di protezione civile.

In un territorio ad alta complessità geologica come la Sicilia, esposto a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, queste innovazioni rappresentano un passaggio cruciale. L’intelligenza artificiale, in questo contesto, non è soltanto una frontiera scientifica, ma uno strumento strategico per rafforzare la resilienza delle comunità e ridurre l’impatto degli eventi naturali sul territorio.