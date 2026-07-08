Sicilia, 735 mila euro per 27 festival cinematografici

Saranno 27 i festival e le rassegne cinematografiche che si svolgeranno in Sicilia nel corso del 2026 e che riceveranno un contributo economico dalla Regione. L’assessorato regionale del Turismo e dello spettacolo ha approvato la graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento, per un importo complessivo di 735 mila euro.

Le risorse saranno destinate alla realizzazione degli appuntamenti dedicati al cinema selezionati attraverso il bando regionale, con l’obiettivo di sostenere iniziative culturali organizzate sul territorio siciliano.

Il provvedimento rientra nelle attività di promozione delle manifestazioni cinematografiche, considerate dalla Regione strumenti di diffusione culturale e occasioni di valorizzazione dei territori, anche nei periodi dell’anno caratterizzati da una minore presenza turistica.

Tra gli elementi considerati nel bando anche le manifestazioni ospitate nei borghi rurali e marinari, con l’intento di sostenere iniziative distribuite anche al di fuori dei principali centri urbani.

La graduatoria riguarda gli eventi previsti per il 2026 e assegna complessivamente 735 mila euro a 27 progetti. L’elenco delle manifestazioni finanziate è stato definito dall’amministrazione regionale sulla base delle proposte presentate dagli organizzatori.

Nell’elenco figurano anche il Costaiblea Film Festival, che riceverà poco più di 16.000 euro, e il Donnafugata Film Festival, che ne riceverà poco più di 18.000.

Il decreto con l’elenco completo degli eventi sostenuti dall’assessorato del Turismo e dello spettacolo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.