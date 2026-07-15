Ragusa, al via il piano di disinfestazione: ecco il calendario

L’Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l., Ciclat e IGM, per conto del Comune di Ragusa,

comunica che verranno eseguiti i lavori di disinfestazione nel territorio urbano ed extraurbano secondo il seguente calendario:

21 LUGLIO 2026 DALLE ORE 01,00- IBLA – S. GIACOMO – C.DE DI RECUPERO

RAGUSA

San Giacomo, Zona V.le delle Americhe, C.da Tre Casuzze, C.da Conservatore, C.da

Cilone,Villaggio Monachella Iº e II°, C.da Nunziata, C.da Cisternazzi, C.da Puntarazzi, C.da Ginestra, C.da Cimillà, C.da Pozzillo, C.da Poggio del Sole, C.da Tribastoni, C.da Serra Limena, Zona Pianetti – Bruscè, Selvaggio Campo Sportivo, Zona V.le Europa, Zona Ville e Vallate, n. 8 Zone a verde come: Largo San Paolo, Ibla, Zona Lusia, Vallata Santa Domenica e di Modica, Mercato Ortofrutticolo, Discarica, Ville.

22 LUGLIO 2026 DALLE ORE 01,00- ZONE ESTERNE MARINA DI RAGUSA –

MARINA DI RAGUSA – C.DA DI RECUPERO EDILIZIO

Branco Piccolo, Branco Grande, Passo Marinaro, Punta Braccetto, Zona Castello Donnafugata, Castellana Vecchia e Nuova, Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, C.da Gaddimeli, Villaggio Santa Maria degli Angeli, Villaggio Orchidea, C.da Gatto Corvino, Villaggio Cammei, C.da Principe, C.da Eredità, Villaggio 2000, Fontana Nuova, C.da Mangiabove, C.da Cerasa, C.da Palazzo, Via Nave (ex C.da Nave), Villaggio Primavera, Marina di Ragusa.

23 LUGLIO 2026 ALLE ORE 01,00 RAGUSA – ZONE ORIENTATIVAMENTE

DELIMITATE DALLE SEGUENTI VIE:

Vallata S. Domenica (Via Natalelli), Via Roma, V.le del Fante, Via Dante, P.zza Stazione, P.zza Libertà, V.le Sicilia, Zone Ospedale, Via Leonardo Da Vinci, Zona Cimitero, Via Armando Diaz, Via Risorgimento, Zona Marsala, P.zza Cappuccini, P.zza S. Giovanni, C.so Italia, Via Mariannina Schininà, Zona V.le Europa, Via G. B. Odierna, Via Paestum, Via Carducci, Via N. Colaianni, Via Padre Anselmo, Via Sacra Famiglia, Vio Villa Pax, Via G. Di Vittorio, Campo Boario, Via Plebiscito, Via Ugo La Malfa, P.zza Don Luigi Sturzo, Via

Cadorna, Via Nicastro, Via Mongibello, Via Galvani, Via Ragazzi del ’99, Via della Costituzione, V.le dei Platani, Via Archimede, Zona Selvaggio, C.da Palazzo Uccello.

N.B. NEI GIORNI E NELLE LOCALITA’ SOPRAINDICATI SI RENDE NECESSARIO

EVITARE L’ESPOSIZIONE DI ALIMENTI. BIANCHERIA, AVENDO CURA, ALTRESI’,

DI CHIUDERE LE IMPOSTE