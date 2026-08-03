Marina di Modica inaugura la sua prima Little Free Library

Marina di Modica si prepara ad accogliere la sua prima Little Free Library, una biblioteca libera di comunità pensata per promuovere la lettura, la partecipazione e la condivisione. L’inaugurazione è in programma sabato 8 agosto alle ore 19, in Piazza Mediterraneo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Sicilia Arte APS, presieduta da Marcello Sarta, insieme al gruppo civico “Sei di Marina di Modica Se”, grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini della frazione.

La Little Free Library consentirà a chiunque di prendere un libro, leggerlo e poi restituirlo o sostituirlo con un altro, senza necessità di iscrizioni, tessere o limiti di orario. L’obiettivo è trasformare uno spazio pubblico in un punto di riferimento permanente per residenti, turisti, famiglie e giovani, favorendo la diffusione della lettura e il senso di comunità.

La struttura è stata realizzata secondo criteri di economia circolare e sostenibilità ambientale. Per la sua realizzazione è stato recuperato un armadio refrigerato per bibite, completamente rigenerato e trasformato in una moderna biblioteca urbana.

L’intervento ha previsto una struttura esterna in carpenteria metallica, pannelli in alluminio per l’isolamento termico, illuminazione interna ed esterna alimentata da pannelli fotovoltaici a basso consumo, luci a LED, scaffalature dedicate alle diverse categorie di libri e un sistema di ventilazione studiato per garantire la corretta conservazione dei volumi anche durante il periodo estivo.

L’iniziativa ha ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio di Transizione Ecologica del Comune di Modica per gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale.

Nel corso della serata inaugurale sarà ricordata Francesca Di Martino, giovane profondamente legata a Marina di Modica, al mare e alla lettura. Alla sua memoria verrà apposta una targa commemorativa sulla struttura, affinché il suo ricordo possa vivere attraverso un luogo dedicato alla cultura e alla condivisione.

L’inaugurazione sarà seguita dalla premiazione del concorso “Dona un Libro con Elaborato d’Autore”, promosso dall’Associazione Sicilia Arte APS in collaborazione con Unitre Modica per valorizzare il patrimonio culturale e identitario di Marina di Modica.

L’iniziativa ha raccolto 30 elaborati originali, esaminati da una commissione composta dai giornalisti Gianni Contino e Marianna Triberio e dalla professoressa Marianna Cannizzaro.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati 20 premi, messi a disposizione dalle circa 70 aziende partner che hanno sostenuto il progetto, tra soggiorni, esperienze, cene, ingressi benessere, escursioni, buoni spesa e altri riconoscimenti.