AST assume 73 autisti in Sicilia: pubblicato il nuovo bando

Nuove assunzioni all’Azienda Siciliana Trasporti. AST SpA ha pubblicato un nuovo bando di selezione per 73 operatori di esercizio, gli autisti destinati ai servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società partecipata dalla Regione Siciliana.

La selezione prevede contratti di lavoro a tempo indeterminato e full time, con inquadramento al parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000. Il bando prevede inoltre la formazione di una graduatoria dalla quale AST potrà attingere anche per eventuali ulteriori assunzioni in base alle esigenze aziendali.

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica predisposta per le selezioni dell’Azienda Siciliana Trasporti. La procedura è stata aperta il 29 agosto 2026 e sulla piattaforma ufficiale AST viene indicato come termine finale il 28 settembre 2026.

Gli interessati dovranno quindi registrarsi al portale dedicato alle selezioni AST e seguire la procedura online prevista dal bando.

La figura ricercata è quella dell’operatore di esercizio, vale a dire il personale addetto alla guida degli autobus del trasporto pubblico. La selezione servirà a individuare i 73 candidati da assumere stabilmente e a costituire una graduatoria utilizzabile dall’azienda per le successive necessità di personale.

Il nuovo bando arriva dopo la revoca della precedente procedura, anch’essa relativa all’assunzione di 73 operatori di esercizio. AST ha reso noto che il Consiglio di amministrazione, con determinazione del 6 agosto 2026, aveva disposto la revoca della selezione avviata il 30 gennaio.

Adesso la procedura riparte con il nuovo avviso pubblicato dall’azienda alla fine di agosto.

Per conoscere nel dettaglio requisiti di partecipazione, titoli valutabili, modalità delle prove e documentazione richiesta, è opportuno fare riferimento esclusivamente al bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Siciliana Trasporti e alla relativa piattaforma telematica.