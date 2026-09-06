Beach volley, una giovane vittoriese al Trofeo delle Regioni

Una giovane atleta vittoriese rappresenterà la Sicilia al Trofeo delle Regioni di Beach Volley, in programma dal 6 al 9 settembre a Margherita di Savoia. Si tratta di Matilde La Terra Pirrè, classe 2012, atleta della Koira Volley Vittoria, scelta al termine delle selezioni regionali.

Un risultato particolarmente significativo per la giovanissima pallavolista, che ha superato le rigide selezioni condotte dai tecnici regionali Giampietro Rigano e Giuseppe Saitti, conquistando così la possibilità di prendere parte a una delle principali manifestazioni giovanili nazionali dedicate al beach volley.

Matilde, nonostante la giovane età, ha già alle spalle quattro anni di attività nella pallavolo. Un percorso compiuto interamente con la Koira Volley Vittoria, società nella quale ha mosso i primi passi e con cui è cresciuta sportivamente fino a raggiungere questo importante traguardo.

Grande la soddisfazione di Svetla Koritarova, conosciuta come Kiara, e Irene Bonì, fondatrici della società vittoriese e da anni impegnate nella crescita e nella diffusione della pallavolo in città. La selezione di Matilde premia infatti non soltanto il talento e l’impegno della giovane atleta, ma anche il lavoro portato avanti dal club nella formazione dei propri ragazzi.

Per la Koira Volley si tratta di un’altra importante soddisfazione dopo quella arrivata, nei mesi scorsi, con Paolo Macca. Il giovane pallavolista vittoriese, lo scorso luglio, era stato convocato nella Nazionale italiana Under 18 maschile dal tecnico federale Vincenzo Panizza per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di categoria.

Anche il percorso di Macca testimonia il lavoro svolto sul vivaio dalla società vittoriese. La sua crescita lo aveva già portato a compiere un importante salto di categoria con il passaggio in prestito alla Volley Modica, dove nella precedente stagione ha disputato i campionati Under 17, Under 19 e Serie C.

Adesso i riflettori sono puntati su Matilde La Terra Pirrè, pronta a vivere l’esperienza del Trofeo delle Regioni e a portare a Margherita di Savoia non soltanto i colori della Sicilia, ma anche quelli della pallavolo vittoriese.