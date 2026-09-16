Pozzallo, il Lotto porta una vincita da quasi 11mila euro

La fortuna fa tappa a Pozzallo, dove nell’ultimo concorso del Lotto è stata centrata una vincita da 10.869 euro.

Il premio è stato realizzato in via Mario Rapisardi, grazie a una Cinquina Simbolotto. La vincita rientra tra i premi più alti distribuiti in Sicilia nel concorso di martedì 15 settembre.

Complessivamente, nell’estrazione, la Sicilia ha raccolto circa 21mila euro in vincite di rilievo. Oltre al premio di Pozzallo, infatti, a Palermo sono stati vinti 10.516 euro in via Maresciallo Armando Diaz, con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 5,23 milioni di euro in premi, mentre dall’inizio del 2026 il totale raggiunge circa 860 milioni di euro.