Domani allerta gialla in tutta la Sicilia

Il bollettino della Protezione civile regionale dà, per domani, domenica 26 settembre, allerta meteo gialla in tutta la Sicilia:
DA DOMANI PER 18-24 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
-SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI IN ROTAZIONE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI DAL POMERIGGIO. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.