Covid, la Sicilia ha i numeri da zona bianca. Ma per ora resta in giallo

Nuovamente sotto quota 500 il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 3,4%.

Scende ulteriormente l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 77.

C’è un -31 nel numero dei ricoveri in ospedale in area medica, -2 in Terapia intensiva.

Le percentuali di occupazione sono rispettivamente al 14.6% e al 9%: al di sotto della soglia da zona gialla. Ma la zona gialla resterà ancora per almeno una settimana.

Questi i dati dei nuovi contagi provincia per provincia: Catania 186, Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Messina 5, Enna 0.