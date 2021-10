Terza dose di vaccino, al via le prenotazioni per gli over 60 siciliani

Adesso anche gli over 60 potranno ricevere la terza dose del vaccino. Da oggi in Sicilia è possibile effettuare la prenotazione, ma ad una condizione fondamentale: è necessaria che siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Per effettuare la prenotazione per la terza dose basta cliccare sull’immagine dedicata, attraverso l’apposita piattaforma della Regione (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente su quella della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane al seguente indirizzo: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Ma non è l’unico modo per fare la prenotazione: si può anche ricorrere al telefono chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per farlo basta indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.