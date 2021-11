Franco Berrino presenta a Ragusa il suo ultimo libro “Il mandala della vita”

Quali sono le chiavi di un’esistenza sana e felice? Ѐ certamente una delle domande che da sempre accompagnano l’essere umano nel suo viaggio su questa terra. E le risposte, di volta in volta, sono state trovate nelle religioni, nelle antiche sapienze, nella scienza, nelle arti. Su queste domande fondamentali si incentra Il mandala della vita, ultimo lavoro di Franco Berrino scritto a quattro mani con Enrica Bortolazzi, co-fondatrice insieme a Berrino dell’associazione “La Grande Via”.

Il libro, edito da Mondadori, verrà presentato martedì 30 novembre alla biblioteca comunale di Ragusa. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che seguono da tempo la ricerca del dottor Berrino e ne mettono in pratica i consigli per una vita più sana, armoniosa e longeva. Ma anche per chi, esattamente come tutti gli uomini e le donne di sempre, è alla ricerca di una risposta a quegli interrogativi esistenziali.

ll mandala della vita racconta proprio questo lungo viaggio del genere umano, che percorre innumerevoli strade convergenti in un unico punto comune a tutte le culture e a tutti i tempi: la ricerca di ciò che ci rende felici, di ciò che riempie il nostro tempo di pace e di gioia.

In queste pagine preziose gli autori hanno deciso di racchiudere in 12 leggi fondamentali tutto quello che hanno imparato nel loro percorso e che ha dato vita negli anni allo spirito della loro associazione “La Grande Via”. Indicazioni che riguardano il nostro corpo e il modo di nutrirlo (con una dimostrazione pratica che mangiare biologico non è necessariamente più costoso), ma anche la nostra anima, con riflessioni, rituali ed esercizi (tra gli altri, i benefici interiori del canto e del ballo) per darle nuova pace ed energia.

Come i 12 petali di un fiore colorato e multiforme, le leggi che compongono Il mandala della vita ci aiutano a mettere in pratica insegnamenti che provengono da ambiti e culture differenti, eppure stanno tutti meravigliosamente assieme e si adattano magicamente al vissuto e ai bisogni di ciascuno. 12 leggi che sono come coordinate capaci di darci equilibrio e armonia, proprio in un momento in cui molti di noi sentono di averli perduti.

“Abbiamo messo in questo libro quello che abbiamo appreso sul benessere fisico e interiore. Speriamo che possa aiutare a ritrovare l’equilibrio in questo momento di disorientamento”, è l’intento dichiarato dei due autori.

Franco Berrino è epidemiologo e ha lavorato per 40 anni all’istituto tumori di Milano. Ѐ autore di numerosissime pubblicazioni nelle quali indaga la correlazione tra alimentazione e tumori. Attualmente è presidente dell’associazione “La Grande Via” per la promozione della longevità in salute attraverso il cibo, l’esercizio fisico e la vita spirituale. Tra i suoi libri più recenti, Il cibo della saggezza, con M. Montagnani (2020), La via della leggerezza, con D. Lumera (2019), Ventuno giorni per rinascere, con D. Lumera e D. Mariani (2018), La grande via, con L. Fontana (2017), tutti pubblicati da Mondadori.

Enrica Bortolazzi è giornalista e fotografa di reportage, istruttrice di yoga, organizzatrice eclettica di eventi, conferenze e progetti editoriali. Esploratrice coraggiosa alla ricerca dell’equilibrio spirituale, emozionale e fisico, motore che anima i suoi viaggi e i suoi studi sull’uomo. È fondatrice, con Franco Berrino, dell’associazione “La Grande Via”, con la quale organizza seminari, viaggi ed eventi olistici per divulgare la salute e il benessere dell’individuo.

