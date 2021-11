Covid, 648 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore

Sono 648 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, con sei vittime (tutte risalenti ai giorni scorsi). Il dato che preoccupa però sono i ricoveri, con ben 16 in ospedale in più rispetto a ieri.

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 10.092 (+59) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 350, di cui 36 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 9.706 pazienti.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 300.715 (+583). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 167, Catania 103, Messina 130, Siracusa 84, Trapani 45, Ragusa 28, Caltanissetta 39, Agrigento 38 e Enna 14.