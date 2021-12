Covid, in Sicilia aumentano i positivi

Sono 1.423 i nuovi casi di Covid in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 608. Ma crescono considerevolmente i test effettuati, 31.904 contro i 13.905 di ieri, lasciando così invariato il tasso di incidenza al 4,4%. L’Isola è al settimo posto in Italia per nuovi contagi, prima la Lombardia con 8.292 casi. Si registrano altri 9 decessi che portano il totale dei morti per Covid in Sicilia a 7.364. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, sono 67 (+4), e in area medica, 538 (+10). I guariti sono 548.

Questo il dettaglio per provincia: Catania 331, Messina 264, Palermo 168, Caltanissetta 139, Siracusa 136, Agrigento 125, Enna 103, Trapani 92, Ragusa 65.