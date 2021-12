‘LIBeRI a Ragusa’, cinque giornate di incontri con autori ed editori iblei

Prende il via oggi 26 dicembre la settima edizione di ‘Liberi a Ragusa’, iniziativa promossa da diverse realtà del territorio impegnate nella valorizzazione della cultura locale in relazione a quella globale.

Da oggi al 30 dicembre, un denso programma di incontri con autori ed editori iblei, presentazioni di libri, proiezioni, spettacoli e concerti che si svolgeranno nelle librerie del centro storico, al Centro Commerciale Culturale e al Teatro della Badia.

Due tra gli appuntamenti in programma per martedì 28 dicembre sono dedicati a Maria Occhipinti: alle 19, al Centro Commerciale Culturale, la presentazione della nuova edizione di Una donna libera (Sicilia Punto L), alle 20 lo spettacolo ‘Pezze per aria’. Vita di Maria Occhipinti dell’Associazione Culturale Pergamo, con la regia di Elena Pistillo, al Teatro della Badia.