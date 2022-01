Sono 6415 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati 6415 su 59829 tamponi processati e l’indice di positività scende al 10,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4384 i nuovi casi su 25286 tamponi e il tasso di positività era al 17%. Sono 40 i decessi e 833 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+21 sul dato di ieri) e quelli in in terapia intensiva (+2).

A livello provinciale, sono 1100 casi i nuovi casi a Palermo, 1222 a Messina, 1087 a Catania, 746 ad Agrigento, 642 a Ragusa, 495 a Trapani, 481 a Enna, 415 a Caltanissetta e 227 a Siracusa.