In Sicilia oltre 14.000 contagi in un giorno. Oltre 200.000 in Italia

I numeri del Covid sono ormai incontrollabili. Oltre 14.000 in un solo giorno in Sicilia, quasi 220.000 in Italia.

In Sicilia l’ultimo bollettino riporta 14.269 contagi in 24 ore. Diciannove sono i morti, salgono i ricoveri in ospedale.

Il tasso di positività raddoppia e sale al 24% ieri era 12%.

Il dato per province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna,

Superano i 200 mila i casi Covid nel Paese, esattamente 219.441, con un tasso di positività che sale al 19,27%. Scendono i decessi a 198.