Ritorna “Màkari” su Rai1, la serie tratta dai gialli di Savatteri

Dopo il successo della prima arriva, subito dopo Sanremo, la seconda stagione della fortunata serie Màkari con Claudio Gioè tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio), con la regia di Michele Soavi e prodotta dalla Palomar di Carlo degli Esposti. Come riporta l’Ansa, la serie, presentata oggi alla stampa, andrà in onda su Rai1 in tre prime serate a partire da lunedì 7 febbraio. Tra le novità la new entry nel cast di Andrea Bosca nel ruolo di Teodoro Bettini.

Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction, ha sottolineato “una seconda stagione che arriva a meno di un anno dalla prima. La serie tv incontra il gusto del pubblico Rai sempre più sofisticato. La Sicilia è essa stessa protagonista della serie, contribuendo così anche al successo di Màkari. Il romanzo giallo è utile per capire la realtà”.