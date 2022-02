Sicilia, da lunedì si ritorna in zona gialla. In arrivo l’ordinanza

E’ in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio in zona gialla di Sicilia, Lombardia, Piemonte e Lazio.

Secondo il bollettino di ieri, in Sicilia il tasso di positività è sceso dal 19 al 16%, e sono stati 8 i posti letto in meno nelle rianimazioni, per un tasso di saturazione del 16,3%. Proprio il dato relativo alle terapie intensive è quello che porterà al passaggio in zona gialla a partire da lunedì 7 febbraio, essendo tornati sotto la soglia limite del 20%. Resta alta, invece, l’occupazione dei posti letto in area medica, terzo valore più alto in Italia.

Cosa cambierà? Il passaggio di fascia incide prevalentemente sugli spostamenti. In zona gialla, infatti, sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni senza limitazioni relative alla certificazione verde.