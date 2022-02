Covid, in Sicilia diminuiscono i ricoveri

Sono 5.945 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 38.308 tamponi eseguiti e l’indice di positività è 15,5% (ieri era al 15,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Scendono ancora i ricoveri: -15 in regime ordinario e uno in meno in terapia intensiva. I decessi sono 42 ma, come comunica la Regione Siciliana, sono dati relativi ai giorni passati. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 4.78.

A livello provinciale, sono 1.187 i nuovi positivi registrati a Palermo, 1.065 a Catania, 1.060 a Messina, 750 a Siracusa, 416 a Ragusa, 446 a Trapani, 496 ad Agrigento 357 a Caltanissetta e 168 a Enna.