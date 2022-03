Campionati regionali a Paternò, buoni risultati per i nuotatori ragusani

Tre giornate di gare intense per la finale regionale di nuoto questo fine settimana a Paternò presso la piscina comunale Giovanni Paolo II. Dopo quattro prove di qualificazione disputate in questa fase invernale, la Nuoto Chiaramonte in collaborazione con lo Sport Club Erea, allenata da Massimo Canonico, Antonio Tribastone e Leonardo Ferrigno si è presentata ai blocchi di partenza con i seguenti atleti qualificati tra i migliori sedici in sicilia: classe 2009 Garofalo Martina e Pluchino Francesca, classe 2008 Accetta Ilaria, Nobile Chiara, Di Salvo Giulia, Parisi Raffaele, Perlini Leonardo, Sammito Riccardo, Vittorio Schembari, classe 2007 Carnemolla Marina, Carnemolla Giulia, Ruta Zoe, classe 2006, Giampiccolo Chiara, Gulino Gabriele, classe 2005 Fargione Giorgia, classe 2004 Lo Magno Elena, Guastella Gianmarco, classe 2003 Carfi’ Daniele.

Hanno partecipato alla manifestazione come componenti della staffetta: Nasello Carla, Cognata Matteo, Avola Matteo, Celestre Giorgio e Maltese Andrea.

Ottimo il risultato cronometrico per tutti i componenti della squadra a dimostrazione dell’enorme valore tecnico di tutta la squadra della società non più piccola montana.

Si sono distinti: il veterano Daniele Carfì che già qualificato anzitempo per la settima volta consecutiva ai campionati italiani conquista due ori nei 400 metri misti e 1500 stile libero e due argenti nei 100 e 200 rana per la categoria cadetti. Per la categoria ragazzi 14: Raffaele Parisi tre ori nei 100 e 200 farfalla e 400 stile libero, i tempi nella farfalla gli valgono la qualificazione al campionato italiano, argento nei 100 e 200 stile libero. Perlini Leonardo oro nei 200 dorso con il tempo utile per la graduatoria nazionale e quindi la partecipazione ai campionati italiani, argento nei 50 metri stile libero e bronzo nei 200 metri di stile libero; chiude il suo campionato con il passaggio in staffetta mista a dorso che gli vale la partecipazione ai campionati italiani e il primo tempo regionale di categoria.

Il nuoto ragusano continua a fare parlare di se perché si comincia sin dalla scuola nuoto. E la collaborazione tra la Polisportiva Erea e la Delfino è la conferma dei successi che poi arrivano a compimento.