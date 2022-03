3.909 nuovi casi Covid in Sicilia

Sono 3.909 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.989 tamponi processati e l’indice di positività è del 14% (ieri era al 12,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.246 su 42.129 test. I ricoveri sono in aumento: uno in più in regime ordinario e due in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi (ieri 31) e 21.265 guariti.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.165, a Catania 814, a Messina 1.102, a Siracusa 425, a Ragusa 311, ad Agrigento 477, a Trapani 481, a Caltanissetta 220 e ad Enna 104. Sono 1.190 i contagi che risalgono a giorni precedenti al 30 marzo.