Vivicittà 2022: ecco come cambierà la viabilità a Ragusa

Il Comando della Polizia Municipale rende noto che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della gara podistica “VIVICITTA’ 2022”- 1°Memorial Titta Tumino, in programma nel centro storico di Ragusa nella mattinata di domenica 3 aprile 2022, sono stati disposti una serie di provvedimenti viabilistici.

In tale giornata infatti, sarà vietato, dalle ore 8 alle ore 13, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo, compresi i bus di linea urbani – esclusi i veicoli di soccorso e di polizia – in entrata sul Viale Ten. Lena, tratto Piazza Gramsci – Piazza Libertà, sul Viale del Fante, tratto Via Carducci – Piazza Libertà, sulla Piazza Libertà, nel tratto da Via Natalelli e nel tratto da Via Colombo e viceversa.

L’itinerario dell’autobus urbano sarà modificato a cura della società AST Sicilia che gestisce il servizio.