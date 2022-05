Prossima settimana oltre 30° in provincia di Ragusa

I primi giorni della prossima settimana anche in provincia di Ragusa, in linea con quanto avverrà in Sicilia e su scala nazionale, la colonnina di mercurio oltrepasserà i 30°. Dunque la stagione balneare, come sta avvenendo in questi giorni, prenderà decisamente il suo avvio ufficioso. Ciò è dovuto, a detta degli esperti, ad un anticiclone nord-africano, che sta procedendo ad avanzare e dovrebbe avere un significativo risultato la prossima settimana. Annunciati, come detto, sole e caldo anomalo, bypassando la primavera e dando il via all’estate, con oltre un mese di anticipo sul calendario astronomico.