Domani e venerdì il convegno sulle energie rinnovabili e i settori produttivi siciliani

Si terrà domani, 26 maggio, la prima delle due sessioni del convegno dedicato al tema della transizione ecologica e delle energie rinnovabili nei principali settori produttivi siciliani: agricoltura, pesca, artigianato e piccole e medie imprese, organizzato dal Centro Studi SEREI, con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e il patrocinio del Comune di Vittoria. L’appuntamento è alle ore 16, presso il Cinema Golden in via Adua n. 204 a Vittoria. Aprirà i lavori il sindaco Francesco Aiello e interverranno i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria e dei settori.

La seconda sessione si terrà sempre al Cinema Golden di via Adua a Vittoria, venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 9.

Il continuo aumento dei costi di produzione nei vari settori impone una riflessione sulla opportunità di ridurre le spese per le materie prime, cominciando proprio dall’elettricità. È una questione di strategia economica e politica per la quale le aziende devono cominciare a interrogarsi, prendendo come modello ciò che accade già in altre parti del mondo dove, ad esempio, agricoltura e fotovoltaico convivono e dove proprio gli impianti per l’energia solare portano benefici alle coltivazioni. Se ne parlerà con tecnici ed esperti del settore.

Di seguito il dettaglio del programma:

26 Maggio, ore 16-20.30



– Aprirà i lavori: Francesco Aiello, Sindaco di Vittoria;

– Spazio ai saluti da parte delle autorità presenti;

– Introdurranno: Graziano Scardino, Presidente regionale CIA; Gaetano Malannino, Presidente nazionale Altragricoltura; Giuseppe Santocono, Presidente provinciale CNA; Gaetano Cannizzo, Responsabile UNCI Pesca Sicilia per la provincia di Ragusa; Giuseppe Pezzati, Presidente regionale ConfArtigianato; Antonino Pirrè, Presidente provinciale ConfAgricoltura.

– Interverranno: gli imprenditori agricoli Giovanni Traina e Alessandro Speranza.

27 Maggio, ore 9-13.30



– Apriranno i lavori: Anastasia Licitra, assessore Sviluppo Economico del Comune di Vittoria; Giuseppe Nicastro, assessore Energie Rinnovabili del Comune di Vittoria;

– Relazioneranno: Salvatore Davino Professore di Patologia vegetale e delegato alla ricerca e sviluppo per il dipartimento SAAF; Gianni Polizzi, Direttore Distretto del Cibo e Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia; Giovanni Iacono, Amministratore delegato SOSVI; Marco Anfuso, REGRAN srl; Alberto Pulizzi, Direttore generale Dipartimento Pesca mediterranea Regione Siciliana; Silvio Balloni, Responsabile Tecnico GAL Valli del Golfo

– Concluderà i lavori: Nello Dipasquale, parlamentare regionale, segretario alla Presidenza ARS.

Le due sessioni di lavoro saranno moderate dal presidente del Centro Studi SEREI, Riccardo Roccella