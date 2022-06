Covid, in Sicilia è quinta ondata. Quasi 6.400 contagi in un solo giorno

Il numero delle persone ricoverate in Sicilia per patologie legate al covid sale a 786 (+12) delle quali 759 in area medica (+11) e 27 in terapia intensiva (+1) con 5 nuovi ingressi. I guariti sono stati 2.836 e quindi il numero dei siciliani attualmente positivi sale di altre 4.159 persone per un totale di 71.796.