Saro Distefano nuovo presidente del Rotary club di Ragusa

Saro Distefano è il nuovo presidente del Rotary club di Ragusa. Il bancario, conosciuto per la sua attività di giornalista (è tra l’altro collaboratore de «La Sicilia») e storico, ha ricevuto venerdì sera il collare e il distintivo nella cerimonia cosiddetta del “passaggio della campana”. A passare il testimone il dottor Pippo Antoci, che ha condotto il più antico club service dell’area iblea nella difficilissima annata 2021-2022. Nonostante le tante limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, Pippo Antoci col suo direttivo è riuscito ad organizzare non poche iniziative rotariane. Saro Distefano ha esposto in maniera molto sintetica il programma per l’annata rotariana che terminerà il prossimo 30 giugno. Sottolineati un paio di progetti rivolti soprattutto al restauro di emergenze antiche del territorio ragusano. Il direttivo è con: Pippo Antoci già citato sarà il past-president, l’incoming sarà Saverio Scerra, il vice-presidente sarà Francesco Nicita, segretario Gaetano Veninata, tesoriere Alberto De Petro, prefetto Giuseppe Polara e consiglieri Sonia Cilia, Marco Cascone, Angelo Firrito e Gianni Scollo.