Caldo torrido, da martedì si torna a ‘cuocere’

Il caldo non ci lascia. Appena un paio di giorni di temperatura leggermente più basse e poi la vampata. Il caldo irromperà nuovamente in Italia e lo fa in un agosto come sempre inizio delle partenze estive.

Sono 22 milioni le persone che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempirà le autostrade. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti che fotografa la grande voglia di ferie nonostante il traffico da bollino rosso, le anomalie climatiche, tra caldo record e maltempo, e la preoccupazione per il caro prezzi.

Dopo un lunedì in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, da martedì ci sarà l’invasione di masse d’aria calda, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, che causeranno un sensibile aumento delle temperature.

I valori massimi, giorno dopo giorno, continueranno a salire inesorabilmente fino a raggiungere nuovamente picchi prossimi ai 40°C a Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma, Terni e sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.