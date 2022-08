Allerta gialla domani in Sicilia diramata dalla Protezione Civile

C’è anche la Sicilia, insieme a Basilicata, Calabria, Puglia e parte della Campania tra le 5 regioni del sud Italia per cui la Protezione Civile ha diramato allerta gialla nella giornata di domani, venerdì 12 agosto, a ridosso del lungo ponte di Ferragosto. A seguito di una vasta area di bassa pressione che insiste sull’Europa orientale, sono previste condizioni di instabilità su tutto il territorio nazionale. In particolar modo, sulle regioni meridionali sono previsti rovesci e temporali sparsi, in linea con quanto accaduto in questi ultimi giorni in provincia di Ragusa.