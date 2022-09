Covid, in Sicilia scende il tasso di positività

Sono 1.387 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 1.476. L’Isola è sesta in Italia per numero di contagi.

A fronte di 11.436 tamponi eseguiti il tasso è al 12,1% in diminuzione rispetto al 13% di ieri. I guariti sono 1.979, i morti 9. Negli ospedali i ricoverati sono 422, quattro in meno rispetto al giorno precedente; 21 sono in terapia intensiva, quattro in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 305 casi, a Messina 282, a Catania 245, a Siracusa 128, ad Agrigento 124, a Ragusa 110, a Trapani 102, a Caltanissetta 59, a Enna 32.