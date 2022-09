Coronavirus, in Sicilia ricoveri in discesa

Sono 1.377 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.079 tamponi processati e l’indice di positività sale all’11,3% (ieri era al 7,3%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

I ricoveri sono in diminuzione: 10 in meno in regime ordinario, 1 in meno quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi (come ieri) e 637 guariti.

A livello provinciale, si registrano a Palermo 288 casi, Catania 280, Messina 306, Siracusa 151, Trapani 105, Ragusa 83, Caltanissetta 59, Agrigento 75, Enna 30.