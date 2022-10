Peppe Cassì resta senza maggioranza: Rivilitto e Mezzasalma al Gruppo misto

Nessun terremoto politico improvviso. È la legge dell’azione-reazione, che vede Peppe Cassì perdere la maggioranza in consiglio comunale. I due consiglieri più legati a Ciccio Barone, cioè Luca Rivillito e Gianni Mezzasalma, passano al gruppo Misto dopo la decisione del primo cittadino di mettere fuori dalla sua squadra chi lo aveva, nei fatti, portato alla vittoria quattro anni e mezzo fa.

Cassì può contare di 12 consiglieri, stesso numero delle opposizioni. In caso di votazione compatta, 12-12, quindi, gli atti del primo cittadino non passerebbero in aula. E non è detto che non perda altri pezzi l’ormai ex maggioranza.

Ovviamente lo scacchiere della politica di questi mesi sarà alquanto variabile. Rivillito assicura: “Lavorerò ugualmente per il bene della città facendo il giusto screening agli atti che verranno proposti in Consiglio per il voto”.

In questo contesto il voto di Iurato (gruppo Massari) potrebbe essere determinante e rivelerebbe il posizionamento proprio di Giorgio Massari e del suo gruppo per le prossime amministrative. Un avvicinamento a Cassì? Certo c’è la questione FdI, e l’area Massari non potrebbe tollerare di stare a destra, area di riferimento naturale di Cassì anche se, in questi anni, debitamente tenuta sotto traccia.

Quel che è certo è che in aula arriveranno atti importanti, prima di tutto il Prg. Un voto in fretta e furia nel rush finale tra un gioco della politica e l’altro, nonostante l’ostentata concertazione assicurata dal sindaco, non è quello che serve alla città.