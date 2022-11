Creata la Giunta Schifani, fuori Giorgio Assenza

Dentro Pagana e Scarpinato, fuori Savarino e Assenza. E’ l’esito delle lunghissime trattative andate avanti per tutta la notte fra Schifani e i vertici nazionali di Fratelli d’Italia per creare finalmente la giunta di governo in Sicilia.

A questo punto la pattuglia degli assessori meloniani sarà composta da: Alessandro Aricò (Infrastrutture), Francesco Scarpinato (Turismo), Elena Pagana (Beni Culturali) ed Elvira Amata (Territorio).

A Palazzo d’Orleans la notte è stata lunghissima: un braccio di ferro molto duro fra Fratelli d’Italia e Schifani concluso all’alba.

Per il resto confermati gli assessori indicati dagli altri partiti: la Lega entra con Luca Sammartino (Agricoltura e sarà anche vice presidente) e la sorpresa Mimmo Turano che prende il posto dell’annunciato Vincenzo Figuccia. L’Mpa avrà l’Energia con l’agrigentino Roberto Di Mauro. Forza Italia ha già in tasca le nomine di Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità. La Dc di Cuffaro è pronta a firmare i decreti di nomina di Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali. La formazione della giunta verrà ufficializzata dal presidente Schifani domani a Palazzo d’Orleans.