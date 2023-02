Corso di Cinema: l’iniziativa di Carnemolla anche a Modica

Dopo il sold out a Marina di Ragusa e Ragusa, l’iniziativa ideata da Antonio Carnemolla arriva anche a Modica, iscrizioni entro il 20 febbraio 2023.

Il Corso di Cinema vuole far apprendere ai partecipanti come realizzare un cortometraggio partendo da un’idea. Il corso alternerà momenti di teoria relativi alla scrittura di una sceneggiatura a momenti di partica in cui i partecipanti si cimenteranno nella ripresa e nel montaggio di ciò che si è pensato e scritto. Pensare a una sceneggiatura consiste nello scrivere per immagini e inquadrature. Questo elemento verrà approfondito mediante la visione di alcune scene di film.

Il corso inizierà giovedì 23 febbraio e si svolgerà presso la sede Cineteca Modicana in Corso Umberto I n.147. Le lezioni si svolgeranno sia al chiuso (per lezioni teoriche) che all’esterno per le riprese.

Il laboratorio prevede un appuntamento settimanale della durata di 2 ore, per un totale complessivo di 12 lezioni comprese le ore dedicate alla realizzazione di un cortometraggio ed il costo è di € 100.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.antoniocarnemolla.com e cliccare alla voce “Corso di Cinema a Modica” dove è possibile avere maggiori informazioni e scaricare i moduli di iscrizione per gli allievi maggiorenni e minorenni.

Biografia del conduttore del corso:

Antonio Carnemolla è un regista di cortometraggi e documentari, artista di strada e direttore artistico di Festival sul Cinema e Circo Contemporaneo in Sicilia e Veneto. Con il cinema si è formato sotto la guida del regista Nello Correale e del montatore Roberto Perpignani. Ha poi seguito le orme del nonno attore (Carmelo Di Mazzarelli ) sui set di Gianni Amelio, Alessandro Di Robilant, Pasquale Scimeca e Giuseppe Tornatore. Realizza cortometraggi e documentari dal 2000. Tra i più riconosciuti: “Marsaharillah” e “Il prossimo inverno”, vincitori entrambi del “Primo Premio” al Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi e altri festival internazionali.

(maggiori info su www.antoniocarnemolla.com)