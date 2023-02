Amministrative anticipate a metà maggio? Schifani è favorevole

“Sì, possiamo anticipare di due settimane le Amministrative. Attendo di avere certezza della data che sceglierà il governo nazionale, poi porterò in giunta la proposta di allineare la Sicilia al resto del Paese”.

Ad affermarlo è Renato Schifani come riporta oggi il Giornale di Sicilia. Attualmente la data è fissata per il 28 e 29 maggio. “È un fatto di immagine. Se Roma punta su una data vicina alla nostra non vedo perché noi dovremmo distinguerci. La spesa sarebbe invariata”, spiega il presidente della Regione.

Il governo Meloni dovrebbe sciogliere entro fine settimana la riserva. Ma l’orientamento, abbastanza noto nei palazzi della politica, è di convocare i comizi per il 14 e 15 maggio – riporta La Sicilia.