Un uomo è giunto in piazza del Popolo a Vittoria, ha parcheggiato l’auto, si è abbassato i pantaloni e si è accovacciato facendo i propri bisogni davanti a tutti.

Tanti i cittadini che hanno assistito, basiti, a quanto stava accadendo.

L’uomo, terminati i suoi bisogni, è salito in auto ed è andato via come se nulla fosse accaduto.

L’episodio è stato raccontato oggi dal quotidiano La Sicilia.