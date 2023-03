In piazza per e con le Famiglie Arcobaleno, anche in Sicilia

Lo scorso sabato 18 marzo le Famiglie Arcobaleno si sono riunite in piazza a Milano: 10.000 persone, unite perché i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno siano riconosciuti dalla legge.

Tante associazioni e realtà siciliane si sono riunite per una grande Manifestazione Arcobaleno, che si terrà a Catania, sabato 25 marzo.

“Il 14 marzo il ministero dell’Interno Piantedosi ha imposto lo stop ai riconoscimenti di entrambi i genitori per i figli delle coppie dello stesso sesso da parte dei sindaci. L’Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, non ha mai varato una legge specifica per tutelare i figli delle coppie omogenitoriali, creando bambini di serie A e serie B. Il riconoscimento è sempre stato a discrezione e buon senso di quei sindaci che non hanno perpetuato sistemi discriminatori – dichiara Egle Doria, referente delle Famiglie Arcobaleno Sicilia in un’intervista – In Sicilia sono moltissime le famiglie omogenitoriali e molte altre si stanno formando. In molti sono soci attivisti di Famiglie Arcobaleno, associazione nazionale di genitori Lgbt+ che da 18 anni lotta per ottenere la piena parità di diritti per bambinə con genitori dello stesso sesso. La situazione dei riconoscimenti anche in Sicilia è stata finora delegata alla discrezionalità di sindaci più o meno illuminati”.

Arcigay Ragusa ha aderito sin dal primo momento a questa mobilitazione, facendosi promotrice nella provincia di questa importante manifestazione.

Insieme ad Arcigay Ragusa hanno prontamente aderito Agedo Ragusa, Ragusa Pride e giunge nelle ultime ore l’adesione di Adesso Basta, e tante altre realtà aderiranno.

Appuntamento in piazza a Catania, sabato 25 marzo, dalle 17:30 in piazza Stesicoro.

Per una legge che sia uguale per tuttə.

Per il riconoscimento fin dalla nascita di bambinə natə nelle coppie omogenitoriali.

Diciamo basta al governo che discrimina i nostri figli e le nostre figlie!

Tutte le famiglie sono uguali! Tutti i bambini e le bambine sono uguali.

Porta una penna per il flashmob!

Associazioni e realtà promotrici:

Famiglie Arcobaleno

CATANIA

Arcigay Catania

Catania Pride

RAGUSA

Agedo Ragusa

Arcigay Ragusa

Ragusa Pride

MESSINA

Arcigay Messina

Stretto Pride

SIRACUSA

Arcigay Siracusa

Stonewall LGBT

Siracusa Pride

CALTANISSETTA

Figl* delle Stelle