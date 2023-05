A Modica e Pozzallo i contributi per il nuovo Centro Comunale di Raccolta

Modica e Pozzallo sono tra le sette città siciliane destinatarie di contributi da parte della Regione per la realizzazione ed il potenziamento dei Centri Comunali di Raccolta.

Nel dettaglio 570.000 euro per Modica e 469.980 per Pozzallo, unici due centri del sud-est siciliano, sui quasi 5 milioni stanziati per tutto il territorio regionale nell’ambito del “PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”. Le somme verranno investite entro la fine del 2023 per l’ampliamento e la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla raccolta differenziata.