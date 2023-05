Aggiornato il  piano provinciale di difesa civile per eventi con armi chimiche

È stato approvato ed aggiornato il piano provinciale di difesa civile per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare edizione 2023 a conclusione di un articolato processo di confronto che ha coinvolto i competenti Uffici del locale sistema di protezione civile e sicurezza pubblica.

La normativa assicura l’intervento coordinato delle strutture periferiche statali e territoriali impegnate nel soccorso della popolazione al sopraggiungere di attacchi nucleari/radiologici, chimici e biologici.

Il documento è stato redatto in raccordo con le indicazioni contenute nel nuovo “Piano nazionale/Linee guida per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico e nucleare”, in sede di gruppo tecnico costituito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Servizio territoriale di protezione civile, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia, Azienda sanitaria provinciale, Centrale operativa del 118, sotto il coordinamento della Prefettura.